  • 12 марта 202312.03.2023воскресенье
  • USD75,9406
    EUR80,4009
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени определились победители женского масс-старта Кубка Содружества

Спорт, 11:57 12 марта 2023

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Спортсменка Анастасия Гореева, представляющая Московскую область, показала лучший результат (34:24.2) в масс-старте на 12 км среди женщин в рамках PARI Кубка Содружества. Финальная гонка прошла в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 12 марта.

Второе место заняла Наталья Гербулова из Красноярского края (+12.2), третьей стала Екатерина Носкова, выступающая за ХМАО-Югру (+22.3), сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, в 14 часов стартует мужской масс-старт. Спортсмены выйдут на дистанцию 15 км.

Трансляцию соревнований можно посмотреть на портале "МАТЧ ТВ".

Видео информационного центра правительства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# биатлон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:42 12.03.2023Спортсменка из Беларуси выиграла Кубок Содружества среди девушек
11:57 12.03.2023В Тюмени определились победители женского масс-старта Кубка Содружества
11:13 12.03.2023В Тюмени стартовала финальная гонка PARI Кубка Содружества
17:06 11.03.2023Олимпийская чемпионка Луиза Носкова: PARI Кубок Содружества – это праздник спорта