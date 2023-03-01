В Тюмени определились победители женского масс-старта Кубка Содружества
Спортсменка Анастасия Гореева, представляющая Московскую область, показала лучший результат (34:24.2) в масс-старте на 12 км среди женщин в рамках PARI Кубка Содружества. Финальная гонка прошла в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 12 марта.
Второе место заняла Наталья Гербулова из Красноярского края (+12.2), третьей стала Екатерина Носкова, выступающая за ХМАО-Югру (+22.3), сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Напомним, в 14 часов стартует мужской масс-старт. Спортсмены выйдут на дистанцию 15 км.
Трансляцию соревнований можно посмотреть на портале "МАТЧ ТВ".
Видео информационного центра правительства Тюменской области.