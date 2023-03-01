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37 педагогов Тюменской области участвуют в конкурсе "Сердце отдают детям"

Общество, 16:54 13 марта 2023

пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер»

37 педагогов из 18 муниципальных образований Тюменской области примут участие в конкурсе профмастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям". Состязание проводится по семи номинациям, сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер".

Жюри определит лучших педагогов дополнительного по физкультурно-спортивной, художественной, естественнонаучной, социально-гуманитарной, технической, туристско-краеведческой направленностям, а также педагогов допобразования, работающих с детьми с ОВЗ, с инвалидностью.

1 марта стартовал заочный этап конкурса, на который поступили 37 заявок. Педагоги представили "Визитную карточку", видеообращение "Мое образовательное решение - глобальным вызовам", дополнительную общеобразовательную программу и сведения о качестве реализации программы.

С 13 по 30 марта члены жюри проведут экспертизу конкурсных материалов. В этот же период в сообществе конкурса во ВКонтакте состоится народное голосование за приз зрительских симпатий. Состав участников очного этапа станет известен 5 апреля.

Добавим, конкурс профмастерства "Сердце отдаю детям" проводится в рамках нацпроекта "Образование".

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# дополнительное образование , конкурс профмастерства , национальный проект Образование , Сердце отдаю детям

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