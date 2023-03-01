В Тюмени на время строительства пешеходного перехода у ЖК "Колумб" ограничена скорость движения

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Скорость движения ограничена на время строительства надземного пешеходного перехода у жилого комплекса "Колумб" на Обходе Тюмени. Дорожные знаки об этом установила подрядная организация, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Также для организации стройплощадки сужена полоса движения при съезде с Московского тракта на Тюменскую кольцевую автодорогу в сторону ул. Ямской.

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Ограничение скорости будет действовать на весь срок строительства надземного пешеходного перехода. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки.