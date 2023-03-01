15 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени с 10 до 20 часов в историческом парке "Россия – моя история" (ул. Орджоникидзе, 47) продолжит работу мультимедийный проект #ВместеСильнее, посвященный годовщине проведения специальной военной операции. 12+

В Тюмени в 10 часов на спортивной площадке средней общеобразовательной школы № 43. (ул. Щербакова, 94) начнутся "Зимние старты" в рамках спартакиады среди общеобразовательных организаций города. 6+

В Тюмени в 11 часов в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области (ул. Рижская, 45а) начнется пресс-конференция ко Дню защиты прав потребителей.

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 9 (ул. Волгоградская, 119/2) начнется лекция "Культура Древней Руси". 12+

В Тюмени в 14 часов в детской библиотеке №5 (ул. Карла Маркса, 108) начнется знакомство с профессией "Прошлое, будущее, настоящее российских железных дорог". 12+

В Тюмени в 14 часов 30 минут в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется церемония закрытия Областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 0+

В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября. 23а, стр. 1) начнется Всероссийская акция "Открытая премьера". 12+

В Тюмени в 17 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется семинар "Основные весенние мероприятия на участке и в саду. Ранневесенняя обработка сада от зимующих насекомых". 12+

В Тюмени в 18 часов 30 минут в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется встреча "Как создать капитал? Легко". 18+

Интересное в этот день:

1603 — французский исследователь Самуэль де Шамплен отправился в свою первую экспедицию в Канаду.

1800 — в Санкт-Петербурге закончилось строительство Михайловского замка.

1818 — под эгидой Александра I выработана первая русская конституция — "Государственная уставная грамота Российской империи".

1822 — Александр I утвердил решение Государственного совета "Об отсылке крепостных людей за дурные поступки в Сибирь на поселение".

1892 — изобретатель Джесс Рено запатентовал первый эскалатор.

1897 — в Петербурге в рамках "Русских симфонических концертов" прошла премьера первой симфонии Сергея Рахманинова.

1938 — в Саудовской Аравии обнаружена первая нефть.

1946 — в СССР все Совнаркомы преобразованы в Советы Министров.

1985 — зарегистрирован первый домен в зоне .com (symbolics.com).

1990 — Михаил Горбачёв принёс присягу в качестве пезидента СССР.