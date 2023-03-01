  • 15 марта 202315.03.2023среда
  • USD75,1927
    EUR80,5192
  • В Тюмени -9..-11 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Большую математическую мастерскую в ТюмГУ посвятят оцифровке бизнес-проектов

Общество, 08:25 15 марта 2023

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Стратегическая сессия по цифровым проектам на площадке Большой математической мастерской пройдет в ТюмГУ (корпус по ул. Перекопской, 15а) 18 марта. Начало - с 12 часов в 111 аудитории, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Площадку в этом году посвятили оцифровке бизнес-процессов с целью поиска цифровых инструментов для принесения максимальной пользы бизнесу. В качестве бизнеса могут выступать сотрудники и подразделения Тюменского госуниверситета. Желающих представить идеи своих проектов для мастерской ждут на стратегической сессии по цифровым проектам.

Необходима предварительная регистрация.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бизнес , проекты , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:53 15.03.2023Команды студенческих общежитий Тюменской области посоревнуются в КВН и волейболе
08:39 15.03.2023О тюменском театре в годы войны расскажут на лекции
08:25 15.03.2023Большую математическую мастерскую в ТюмГУ посвятят оцифровке бизнес-проектов
08:12 15.03.2023Жителей Тюменской области предупреждают о мокром снеге и гололёде 15 марта