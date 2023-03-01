Большую математическую мастерскую в ТюмГУ посвятят оцифровке бизнес-проектов

| Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Стратегическая сессия по цифровым проектам на площадке Большой математической мастерской пройдет в ТюмГУ (корпус по ул. Перекопской, 15а) 18 марта. Начало - с 12 часов в 111 аудитории, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Площадку в этом году посвятили оцифровке бизнес-процессов с целью поиска цифровых инструментов для принесения максимальной пользы бизнесу. В качестве бизнеса могут выступать сотрудники и подразделения Тюменского госуниверситета. Желающих представить идеи своих проектов для мастерской ждут на стратегической сессии по цифровым проектам.

Необходима предварительная регистрация.