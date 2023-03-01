На двух автодорогах Тюменской области выставлены дополнительные наряды ДПС

| Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Тюменской области

Дополнительные наряды дорожно-патрульной службы дежурят на дорогах в Ялуторовском районе и Заводоуковском округе. Усиление контроля вызвано сложными погодными условиями, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В случае ухудшения погоды в Ишимском районе на трассе Тюмень - Омск будут выставлены дополнительные посты ДПС в вечернее время, уточняется в сообщении ведомства.

Госавтоинспекция рекомендует жителям региона минимизировать поездки по загородным трассам.