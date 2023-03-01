  • 14 марта 202314.03.2023вторник
  • USD75,4609
    EUR80,6102
  • В Тюмени -1..-3 С 7 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На двух автодорогах Тюменской области выставлены дополнительные наряды ДПС

Общество, 17:55 14 марта 2023

скриншот видео Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Тюменской области

Дополнительные наряды дорожно-патрульной службы дежурят на дорогах в Ялуторовском районе и Заводоуковском округе. Усиление контроля вызвано сложными погодными условиями, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В случае ухудшения погоды в Ишимском районе на трассе Тюмень - Омск будут выставлены дополнительные посты ДПС в вечернее время, уточняется в сообщении ведомства.

Госавтоинспекция рекомендует жителям региона минимизировать поездки по загородным трассам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инспекторы ДПС , неблагоприятные погодные условия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:03 14.03.2023Тюменская область передала гуманитарную помощь для жителей Донбасса
17:55 14.03.2023На двух автодорогах Тюменской области выставлены дополнительные наряды ДПС
17:52 14.03.202315 марта - события дня
17:40 14.03.2023Авиакомпании "Россия" и "ЮВТ Аэро" изменили расписание рейсов в тобольский аэропорт