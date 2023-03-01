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Жителей Тюменской области предупреждают о мокром снеге и гололёде 15 марта

Общество, 08:12 15 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мокрый снег, гололёд и порывистый ветер ожидаются в Тюменской области 15 марта. Штормовое предупреждение об этом опубликовал региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

"По югу области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, в юго-восточных районах местами небольшие осадки - мокрый снег, возможен дождь, гололед. Ветер западный, юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Температура -2+3", - сообщают специалисты.

В связи с непогодой повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, дорожно-транспортных происшествий, заторов на дорогах.

При возникновении аварий необходимо звонить в ЕДДС по телефону 112. Также о происшествиях необходимо сообщать в оперативно-дежурную службу ЦУКС Главного управления МЧС России по Тюменской области по телефону 8 (3452) 590-462.

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