Жителей Тюменской области предупреждают о мокром снеге и гололёде 15 марта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мокрый снег, гололёд и порывистый ветер ожидаются в Тюменской области 15 марта. Штормовое предупреждение об этом опубликовал региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

"По югу области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, в юго-восточных районах местами небольшие осадки - мокрый снег, возможен дождь, гололед. Ветер западный, юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Температура -2+3", - сообщают специалисты.

В связи с непогодой повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, дорожно-транспортных происшествий, заторов на дорогах.

При возникновении аварий необходимо звонить в ЕДДС по телефону 112. Также о происшествиях необходимо сообщать в оперативно-дежурную службу ЦУКС Главного управления МЧС России по Тюменской области по телефону 8 (3452) 590-462.