Жительница Тюмени пыталась незаконно вывезти в Узбекистан 90 тыс. долларов

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

Сотрудники регионального управления ФСБ по Тюменской области установили причастность жительницы Тюмени к незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств. Женщина пыталась вывезти незадекларированные 90 тыс. долларов США, возбуждено уголовное дело. Об этом агентству "Тюменская линия" сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

"В результате проведения совместно с Тюменской таможней оперативно-розыскных мероприятий указанная гражданка России задержана с поличным в международном терминале Аэропорта "Рощино" (г. Тюмень) при попытке незаконного перемещения без декларирования в Республику Узбекистан денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято 90 тысяч долларов США", - говорится в сообщении ведомства.

Тюменская таможня возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 200.1 УК России (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов), расследование которого осуществляет следственное подразделением РУФСБ России по Тюменской области.

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

За совершение данного преступления санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничения свободы на срок до четырех лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет.

Эксперты напомнили, что со 2 марта 2022 года временно запрещено вывозить валюту более 10 тыс. долларов США. Соответствующий Указ президента РФ опубликован 1 марта 2022 года. "Согласно документу со 2 марта 2022 года запрещено вывозить из РФ наличную иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долл. США и рассчитанной по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату вывоза", - отмечается в указе.