Школьники Тюменской области встретятся на чемпионате "ЮниорПрофи" в апреле

| Фото: Детский технопарк "Кванториум" Тюмень ВКонтакте | Фото: Детский технопарк "Кванториум" Тюмень ВКонтакте

Открытый региональный чемпионат "ЮниорПрофи" для школьников региона пройдет в Тюмени в детском технопарке "Кванториум" с 4 по 6 апреля.

В течение трех дней ребята продемонстрируют свое мастерство в различных областях, а также получат новые профессиональные навыки и полезные знакомства, сообщают организаторы.

Проходить чемпионат будет в четырех компетенциях: мобильная робототехника, интернет вещей, промышленный дизайн и медиакоммуникации. Поучаствовать в "ЮниорПрофи" могут учащиеся школ и воспитанники учреждений дополнительного образования в возрасте с 14 до 17 лет.

Заявки на участие в "ЮниПрофи" принимаются до 20 марта. Для этого необходимо заполнить заявку по ссылке.

Победители, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой из компетенций получат золотые, серебряные и бронзовые медали, а также подарочные сертификаты на 3 тыс., 2 тыс. и 1 тыс. рублей соответственно.