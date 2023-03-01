В Тюмени снесут 13 аварийных домов

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Аварийный жилой дом по ул. Каширской, 10 в Тюмени вскоре будет снесен. Как сообщает городская администрация, с подрядчиком будет подписан контракт, и в ближайшее время он приступит к работам.

Еще по 12 домам уже сформированы заявки на проведение закупочных процедур. Это здания по улицам Магаданской, 1, Береговой, 53, Ермака, 3, 7, Ивана Крылова, 2, 4, Шебалдина, 1, Заозерной, 33, Щербакова, 49, Пароходской, 26, Сахалинской, 17 и Еловой, 6.

Те, кто проживал в таком доме по договору соцнайма, получают равноценные квартиры по количеству комнат и не меньшие по площади, те, кто имел жилье в собственности, – денежную компенсацию согласно оценке по рыночной стоимости.