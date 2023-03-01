Стать кукловодами и сыграть в краеведческую игру смогут тюменцы на семейной субботе в библиотеке Менделеева

| Фото: предоставлено Марией Белоус | Фото: предоставлено Марией Белоус

Тюменских ребят и их родителей приглашают на вторую семейную субботу в студию досуга "Семья+" 25 марта в 13 часов в Тюменскую областную научную библиотеку имени Менделеева. Встречу посвятят Всемирному дню театра и Неделе детской и юношеской книги. Вход свободный без предварительной записи.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила культорганизатор учреждения Мария Белоус.

По ее словам, гостей ярким выступлением встретят клоуны и проведут для них интерактив, на котором каждый попробует смоделировать фигуры из специальных воздушных шаров для твистинга.

Затем участники окунутся в удивительный мир театра на мастер-классе от актера и режиссера Тюменского театра кукол Антона Нестеренко. Он устроит встречу с персонажами любимых детских произведений, но не только на страницах детских книг, а в реальной жизни.

Кроме того, познакомит семьи с особенностями работы актеров кукольного театра, разучит с ними гимнастику для рук. Ребята и взрослые попробуют себя в качестве кукловодов, управляя настоящими театральными куклами. Затем участники прочтут по ролям популярные детские произведения.

Финальным аккордом семейной встречи станет проведение краеведческой образовательной игры "Memory72", которую разработали специалисты библиотеки в партнерстве с Содружеством библиотек Тюменской области. Игроки продемонстрируют свои знания о малой родине и смогут больше узнать об уникальности Тюменской области.

По словам Марии Белоус, следующая встреча пройдет в апреле. Проект рассчитан на год, по одной встрече последнюю субботу каждого месяца, помимо летних каникул.

| Фото: предоставлено Марией Белоус | Фото: предоставлено Марией Белоус

Инна Кондрашкина