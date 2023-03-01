Тюменские нейрохирурги поставили пациентку на ноги после повреждения шейных позвонков

| Фото: vk.com/neurocenter | Фото: vk.com/neurocenter

Жительница Тюмени поступила в Федеральный центр нейрохирургии с повреждением шейных позвонков. После падения дома она полгода была без движения, сообщает пресс-служба медучреждения.

Заведующий нейрохирургическим отделением № 3 Давид Набиев говорит, что снимки показали вывих первого шейного позвонка.

"Это стало причиной сдавливания спинного мозга, отсюда и слабость в руках и ногах, невозможность ходить. Было принято решение провести операцию по закреплению костей черепа с позвоночником с помощью специальных креплений. Операция редкая и сложная. Мы устранили сдавливание спинного мозга и нервных корешков, предотвратили дальнейшее смещение позвонка и спинного мозга. Уже на следующий день после операции пациентка встала на ноги и начала передвигаться", - сказал он.

| Фото: vk.com/neurocenter | Фото: vk.com/neurocenter

Сейчас женщина ходит при помощи специальных ходунков, но после курса реабилитации у нее есть все шансы вернуться к прежнему образу жизни. Уникальные операции в Федеральном центре нейрохирургии проводятся благодаря современным методикам и оборудованию.