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Сотрудники "Транснефть – Сибири" успешно провели учения на подводном участке нефтепровода

Экономика, 17:19 16 марта 2023

Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Плановое учение на подводном переходе магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе через протоку Хадырьяхапарод в ЯНАО провело АО "Транснефть – Сибирь". Цель тренировочного мероприятия – проверка готовности и отработка действий персонала по локализации и ликвидации аварийного выхода нефти в условиях ледостава.

По замыслу учений на участке нефтепровода в районе подводного перехода было зафиксировано снижение давления ниже допустимого. Диспетчер "остановил" транспортировку и оповестил руководителей подразделений и службу ведомственной охраны Уренгойского управления магистральных нефтепроводов, а также оперативные службы и контрольно-надзорные организации. Было подтверждено повреждение трубопровода в русловой части.

Для локализации в расчетное время прибыли подразделения линейной аварийно-эксплуатационной службы Уренгойского УМН. Специалисты провели обследование территории, оградили место условной аварии. В процессе тренировки было установлено 100 м боновых заграждений в зимнем исполнении. Также использованы нефтесборное оборудование, машины для резки льда, шанцевый инструмент, установлены ПВХ-емкости для сбора "нефти".

Условный инцидент ликвидирован полностью в нормативные сроки. После отбора и анализа проб атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод служба экологической безопасности и рационального природопользования Уренгойского УМН в рамках эколого-аналитического контроля подтвердила отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами.

В мероприятии принял участие 21 человек, было задействовано свыше 5 единиц спецтехники и 15 единиц оборудования.

Наблюдатели положительно оценили результаты проведенного учения. Участники тренировки продемонстрировали высокий уровень подготовки, слаженность и правильность действий при ликвидации последствий условной аварийной ситуации.

Квалификация персонала и техническое оснащение позволяют своевременно и эффективно реагировать на возможные нештатные ситуации природного или техногенного характера на производственных объектах АО "Транснефть – Сибирь", тем самым обеспечивается высокий уровень производственной и экологической безопасности.

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# АО Транснефть – Сибирь

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