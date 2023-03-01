Редкого белого аиста заметили в окрестностях Тюменского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Белого аиста сняли на телефон жители пос. Богандинский Тюменского района 15 марта. В том, что это действительно аист – редкий гость для Тюменской области – убедилась орнитолог, младший научный сотрудник института биологии ТюмГУ Полина Показаньева.

После просмотра ролика, посоветовавшись с коллегами, она рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что, судя по полету птицы, это аист.

"Полёт грузный, сочетание чёрного на крыльях, клюв длинный хорошо выдается. В полёте не складывает шею, как серая цапля, и не вытягивает, как фламинго. Это интересная находка, так как белые аисты у нас не гнездятся, дело в том, что основной ареал европейского подвида распространения находится в Европе, а на территории России он периодически гнездится в Южной Карелии, Кировской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях, в Краснодарском крае", - сказала Полина.

Белых аистов ранее наблюдали и в Пермском крае, добавляет тюменский орнитолог, видимо, птицы продвигаются на восток. Есть ещё восточный или азиатский аист, он гнездится Туркменистане, на юге Казахстана. Зимуют аисты в Африке - европейская популяция, а восточная - в Индии.

"Существуют две основные географические популяции европейского подвида, различающиеся путями пролёта и местами зимовки. Они разделены Альпийскими горами. Граница ареала в последние десятилетия постепенно смещается на восток, поэтому можно встречать одиночно залетевший особей", - говорит Полина Показаньева.

Редких для тюменского региона птиц замечают не впервые. Так, 5 апреля 2022 года в районе пос. Березовка на Велижанском тракте автомобилист снял на видео розового фламинго.

Анжела Лебедева