Турнир по быстрым шахматам в Тюмени посвятят памяти Марка Рошаля

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Традиционный турнир по быстрым шахматам памяти Марка Рошаля пройдет в Тюмени 18 и 19 марта. Начало в 11 часов в спортивной школе "Ладья" (ул. Червишевский тракт, 72а), сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Участниками игр станут любители старше 18 лет и ветераны. Турнир пройдет в личном зачете по шести номинациям: в общем зачете, среди женщин старше 50 лет, среди участников с инвалидностью и ОВЗ, среди ветеранов 60-69 лет, 70-79 лет и старше 80 лет. Победителей и призеров в каждой номинации отметят памятными кубками, медалями и призами.

Традиционный турнир пройдет в память о Марке Рошале, который руководил станцией скорой помощи. По словам организаторов, на протяжении 64 лет он был самым популярным шахматным игроком в Тюменской области, четыре раза становился её чемпионом и первым кандидатом в мастера спорта.