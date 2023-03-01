  • 17 марта 202317.03.2023пятница
  • USD76,4095
    EUR81,1418
  • В Тюмени -2..-4 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Турнир по быстрым шахматам в Тюмени посвятят памяти Марка Рошаля

Спорт, 08:35 17 марта 2023

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Традиционный турнир по быстрым шахматам памяти Марка Рошаля пройдет в Тюмени 18 и 19 марта. Начало в 11 часов в спортивной школе "Ладья" (ул. Червишевский тракт, 72а), сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Участниками игр станут любители старше 18 лет и ветераны. Турнир пройдет в личном зачете по шести номинациям: в общем зачете, среди женщин старше 50 лет, среди участников с инвалидностью и ОВЗ, среди ветеранов 60-69 лет, 70-79 лет и старше 80 лет. Победителей и призеров в каждой номинации отметят памятными кубками, медалями и призами.

Традиционный турнир пройдет в память о Марке Рошале, который руководил станцией скорой помощи. По словам организаторов, на протяжении 64 лет он был самым популярным шахматным игроком в Тюменской области, четыре раза становился её чемпионом и первым кандидатом в мастера спорта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# шахматы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:24 17.03.2023Тюменский "Рубин" дважды уступил АКМ в гостях, счет в серии за полуфинал плей-офф - 2:2
08:35 17.03.2023Турнир по быстрым шахматам в Тюмени посвятят памяти Марка Рошаля
19:00 16.03.2023Тюменские баскетболисты посоревнуются за право сыграть на всероссийском первенстве
15:07 16.03.2023Екатерина Смирнова: чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени будет ярким и зрелищным