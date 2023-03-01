В Тюмени 300 муниципальных служащих посоревнуются в меткости

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования по пулевой стрельбе состоятся для муниципальных служащих в Тюмени в стрелковом тире детского морского центра "Алый парус" (ул. Макарова, 11) 18 и 19 марта. Начало - в 10 часов.

На огневом рубеже в меткости будут соревноваться около 300 участников в составе 23 команд в двух группах: среди коллективов органов местного самоуправления и команд муниципальных учреждений.

Пулевая стрельба станет вторым видом в программе спартакиады. В феврале муниципальные служащие участвовали в лыжных забегах, а в апреле их ждут соревнования по настольному теннису, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.