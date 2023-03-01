Что такое счастье: в тюменском "Космосе" представят показ лаборатории "Театральный квартирник"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники лаборатории "Театральный квартирник" решили порассуждать на тему счастья. Итоговые показы пройдут в МТЦ "Космос" 20 марта в 19 и 20 часов.

По информации организаторов, в показе примут участие: творческая артель "Зеленый свет" под руководством Артема Адутова; театральное объединение "Друг другу" во главе с Галиной Паращак и студия "Слушающие тишину" с лидером сообщества Вероникой Проворотовой.

"Каждый из нас когда-то задумывался о том, что такое счастье. Для каждого оно означает что-то свое, личное. Запах свежезаваренного кофе, работа мечты — счастье состоит в этом? Или оно внутри нас? Ответы можно найти, посетив лабораторию", - рассказали в "Космосе".

Подробней в официальной группе МТЦ "Космос" во ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 16+.