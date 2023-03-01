Два разработчика игр представят область в финале Всероссийского конкурса "Начни игру"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы Андрей Бондарев и Элина Егорова представят область в финале Всероссийского конкурса "Начни игру", который пройдет в Республике Татарстан с 21 по 24 марта. Всего в конкурсе примут участие около 300 разработчиков игр из 59 регионов России, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".

"Всероссийский конкурс "Начни игру" – новый проект в линейке конкурсов президентской платформы, мы запустили его летом прошлого года. Однако за полгода участниками конкурса стали более 82 тысяч человек из 89 регионов России, и многие из них начали свой путь в разработке игровых продуктов с нуля, а те, кто уже имел опыт, смог укрепить свои позиции, а также познакомиться и поработать вместе с лучшими представителями игровой индустрии", – сказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

На протяжении четырех дней финалистам предстоит решать кейсы от партнеров проекта и защищать свои разработки перед инвесторами. Для участников также подготовили тематические зоны, в которых молодые люди смогут не только отдохнуть от решения задач, но и обменяться опытом с представителями компаний.

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