Тюменские пожарные спасли 14 жителей девятиэтажки, один человек госпитализирован

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Один человек попал в больницу после отравления продуктами горения во время пожара в девятиэтажном жилом доме по адресу: Тюмень, ул. Н. Федорова, 1. Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, спасено 14 человек.

Информация о ЧП поступила в четвертом часу дня. По прибытии на место вызова первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение балкона квартиры на третьем этаже. Огнеборцы незамедлительно приступили к эвакуации жильцов и тушению пожара. Звенья газодымозащитной службы эвакуировали 10 человек, из них двое детей. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасли 14 человек, среди которых три ребенка.

Пожар ликвидирован на площади 6 кв. м. Всего в тушении пожара было задействовано 25 человек личного состава и 7 единиц основной и специальной техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Причина пожара и ущерб устанавливают специалисты.