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Из-за короткого замыкания на тюменской трассе сгорел внедорожник

Происшествия, 09:13 17 марта 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Автомобиль УАЗ сгорел на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск 16 марта, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение пожаре на 16 км трассы поступило в 11 часов 32 минуты. Отечественный внедорожник к моменту прибытия спасателей был полностью охвачен огнем.

В течение трех минут огнеборцы ликвидировали пламя. В результате происшествия никто не пострадал. Причиной ЧП стало короткое замыкание в транспортном средстве.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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