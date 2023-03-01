Из-за короткого замыкания на тюменской трассе сгорел внедорожник
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Автомобиль УАЗ сгорел на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск 16 марта, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
Сообщение пожаре на 16 км трассы поступило в 11 часов 32 минуты. Отечественный внедорожник к моменту прибытия спасателей был полностью охвачен огнем.
В течение трех минут огнеборцы ликвидировали пламя. В результате происшествия никто не пострадал. Причиной ЧП стало короткое замыкание в транспортном средстве.