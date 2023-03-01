Женское движение объединяет желающих помогать бойцам СВО и их семьям

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Реализацию мер поддержки для военнослужащих и их семей обсудили на четырех площадках Тюменской области в рамках партийного проекта "Женское движение Единой России".

Семинары-совещания состоялись в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Омутинском. Их участницами стали более 220 человек: женщины-депутаты регионального и местного уровней, главы сельских поселений и работники административного звена муниципалитетов, представители общественных организаций, работающие в центрах консультирования военнослужащих и их семей, психологи, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, заместитель регионального координатора партийного проекта Ольга Швецова отметила: "Женское движение "Единой России" - первый федеральный проект партии, который объединил участниц по трем значимым направлениям: женщины-политики, женщины-предприниматели и женщины-общественники. Они совместным усилиями активно поддерживают участников СВО и их семьи, участвуют в благотворительных акциях, собирают гуманитарную помощь и отправляют ее в зону СВО. Опыт Тюменской области отметила федеральный координатор нового партийного проекта Наталия Полуянова на встрече участниц "Женского движения Единой России" в Тюмени".

Женское сообщество вносит свой вклад в благотворительный счет "100 миллионов для Победы". Ольга Швецова сообщила, что общая сумма поступлений составила почти 46 миллионов рублей. На собранные средства приобретают дополнительное спецоборудование для тюменцев, выполняющих свой долг в зоне специальной военной операции. В конце прошлой недели тюменские спецподразделения, убывающие в зону СВО, получили новую партию дронов с планшетами и телефонами, прицелы ночного видения, тепловизионные и коллиматорные, а также очки ночного видения.

Председатель общественного совета "Женского движения Единой России", директор регионального центра "Семья" Елена Перминова рассказала о работе социальных гостиных. Их в регионе сейчас 80, они открыты во всех городах и районах. Поступило более 5 тыс. обращений.

"В гостиных получают поддержку по разным вопросам. Встречи проходят в теплой, домашней атмосфере. Если необходимо, родным военнослужащих оказывают психологическую помощь, для них организуют различные консультации: здесь проводят встречи и специалисты банков, и юристы, и представители федеральной службы судебных приставов", - сообщила Елена Перминова.

Член правления Тюменского регионального отделения "Союза женщин России", руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Лариса Денисова рассказала о деятельности, которую ведут общественники. "Мы берём на себя часть забот, стремимся быть полезными - собираем гуманитарную помощь, шьём балаклавы, вяжем теплые носки, пакуем посылки, делаем свечи. Сегодня мы видим всплеск гражданской активности, и женщины показывают свои лидерские качества, свои сильные стороны".

Итоги мероприятия подвела региональный координатор проекта "Женского движения Единой России", глава Тюменского района Светлана Иванова. Она уверена, что такие встречи участниц партпроекта необходимы, поскольку позволяют делиться опытом. Они станут традиционными.

"Нам сейчас очень важно максимально широко распространять информацию, оперативно реагировать на различные жизненные ситуации и действовать в оказании помощи на опережение", - считает Светлана Иванова.