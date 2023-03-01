Балет "Евгений Онегин" представит в Тюмени театр Эйфмана
| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic
Артисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана представят тюменцам балет "Евгений Онегин" в Тюменской филармонии 6 мая. Зрители увидят пушкинских героев в современных реалиях, сообщает пресс-служба тюменского концертно-театрального объединения.
В постановке Бориса Эйфмана тюменцев ждет сочетание произведений Петра Ильича Чайковского и рок-музыки композитора Александра Ситковецкого. Мероприятие пройдет в двух действиях.
Билеты можно приобрести в кассах ТКТО или на сайте.