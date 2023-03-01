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Балет "Евгений Онегин" представит в Тюмени театр Эйфмана

Общество, 10:54 20 марта 2023

vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Артисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана представят тюменцам балет "Евгений Онегин" в Тюменской филармонии 6 мая. Зрители увидят пушкинских героев в современных реалиях, сообщает пресс-служба тюменского концертно-театрального объединения.

В постановке Бориса Эйфмана тюменцев ждет сочетание произведений Петра Ильича Чайковского и рок-музыки композитора Александра Ситковецкого. Мероприятие пройдет в двух действиях.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО или на сайте.

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# балет , Тюменская филармония

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