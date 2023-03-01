164 "зеленых сертификата" получили перевозчики отходов в Тюменской области по итогам 2022 года

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

164 "зеленых сертификата" получили транспортировщики отходов в Тюменской области по итогам 2022 года. Этот документ подтверждает, что перевозчик доставляет отходы на полигон, а потенциальному клиенту помогает выбрать ответственного подрядчика, сообщает информационный центр регионального правительства.

30 сертификатов присвоили компаниям, которые доставляют отходы на полигон в Ишиме, 39 - в Тобольске, 95 - в Тюмени. Такие перевозчики оказывают услуги по перевозке прочих и неспецифических отходов, которые подлежат размещению на полигонах. К ним можно обратиться, когда, например, необходимо вывезти строительный мусор.

Добавим, в 2022 году ТЭО таким же образом поддержал добросовестных предпринимателей, которые оказывают услуги по перевозке некоммунальных отходов IV-V классов опасности. По итогам 2021 года выдали 189 "зеленых сертификатов".