  • 17 марта 202317.03.2023пятница
  • USD76,4095
    EUR81,1418
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Юргинском районе подготовили 7773 тонны зерновых к посевной кампании

Экономика, 16:56 17 марта 2023

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

7 тыс. 773 т семян зерновых и 2 т масличных культур подготовили к посевной кампании в Юргинском районе. Кондиционность семян составляет 100 %. При этом обеспеченность семенным материалом уже 103 %, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Специалисты филиала Россельхозцентра по Юргинскому району проверили 4 тыс. 850 т пшеницы, почти 1,4 тыс. т ячменя, более 700 т гороха и 540 т овса.

В ведомстве отметили, что качественный семенной материал позволяет без дополнительных затрат обеспечить рост растений, снизить негативное влияние сорняков, болезней и вредителей. В результате повышается урожайность культуры и качество получаемой продукции, улучшается экологическое состояние поля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# посевная кампания , семена , Юргинский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:56 17.03.2023В Юргинском районе подготовили 7773 тонны зерновых к посевной кампании
16:02 17.03.2023Тюменская область вошла в число лидеров по привлечению инвестиций
14:56 17.03.2023В Тюменской области прокуроры выявили более 1200 нарушений в сфере закупок
14:45 17.03.2023Второй глэмпинг планирует открыть в Тобольском районе сельский предприниматель