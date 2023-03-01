В Юргинском районе подготовили 7773 тонны зерновых к посевной кампании

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

7 тыс. 773 т семян зерновых и 2 т масличных культур подготовили к посевной кампании в Юргинском районе. Кондиционность семян составляет 100 %. При этом обеспеченность семенным материалом уже 103 %, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Специалисты филиала Россельхозцентра по Юргинскому району проверили 4 тыс. 850 т пшеницы, почти 1,4 тыс. т ячменя, более 700 т гороха и 540 т овса.

В ведомстве отметили, что качественный семенной материал позволяет без дополнительных затрат обеспечить рост растений, снизить негативное влияние сорняков, болезней и вредителей. В результате повышается урожайность культуры и качество получаемой продукции, улучшается экологическое состояние поля.