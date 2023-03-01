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Северянина задержали под Тюменью с 16 килограммами гашиша

Происшествия, 16:19 18 марта 2023

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

16 кг гашиша изъяли из незаконного оборота тюменские полицейские, сообщает региональное УМВД. На дороге вблизи с. Борки для проверки документов был остановлен автомобиль Renault Duster с номерами московского региона. За рулем находился житель Нижневартовска, увидев полицейских мужчина попытался сбежать, но был задержан.

В присутствии понятых в салоне машины сотрудники Госавтоинспекции обнаружили три белых пакета, в которых в общей сложности находилось 93 полимерных свертка. Изъятое было направлено на экспертизу, результат которой показал, что мужчина перевозил в своем авто около 16 кг гашиша.

Оперативники выяснили, что ранее судимый мужчина с октября 2022 года занимается перевозкой и распространением наркотических средств. Как признался курьер, последнюю партию он забрал в лесном массиве Ленинградской области. Наркотики он должен был разложить в Тюмени, Тобольске, Омске, Барнауле и Красноярске.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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# наркотики , уголовное дело

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