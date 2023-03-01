Внедрение умных систем городского планирования обсудят эксперты в Тюмени на сессии "Иммерсивный город"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Сессия "Иммерсивный город" состоится на IV Градостроительном форуме-выставке Тюменской области "Стратегия-2030: отвечаем на новые вызовы" в выставочном зале "Тюменская ярмарка" 22 марта. Встреча пройдет с 10 до 12 часов, сообщает администрация города.

Спикерами секции станут генеральный директор "Тюменского агентства развития креативных индустрий" Алексей Краев, начальник управления градостроительной политики Главного управления строительства Тюменской области Алексей Кинчур, депутат Тюменской городской думы, главный инженер АО "Тюменская домостроительная компания" Дмитрий Антипов, основатель volart group, член ТООО ОТПОО "Союз архитекторов России", государственный эксперт в области архитектуры и объемно-планировочных решений Артем Волосников и другие.

Эксперты отрасли обсудят вопросы развития метавселенных, использование цифровых двойников и цифровой тени в моделировании пространств и процессов, внедрение умных систем городского планирования, платформ цифрового управления городскими процессами.

Регистрация открыта на официальном сайте форума.