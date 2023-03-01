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Новый бакалавриат по философии открывается в ТюмГУ

Общество, 08:52 21 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Набор на новую бакалаврскую программу "Философия: технологии мышления" открывается в Тюменском госуниверситете. Как сообщает пресс-служба вуза, бакалавриат ориентирован на задачи практического трудоустройства и вовлечение в научно-исследовательскую деятельность.

По словам руководителя программы, профессора кафедры философии СоцГум Ираиды Нехаевой, окончившие бакалавриат смогут могут проявить свой потенциал в сферах искусства и медиа, и даже стать политиками или сотрудниками муниципального управления.

Предусмотрено 25 договорных мест, бюджетных при открытии нового бакалавриата не бывает. Продолжить обучение можно будет в аспирантуре по специальности "Теория и история культуры, искусства", в перспективе – "Онтология и теория познания".

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