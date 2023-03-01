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Административное наказание назначили тоболяку за езду без прав и с фальшивыми госномерами

Происшествия, 15:19 20 марта 2023

пресс-служба ГИБДД Тюменской области | Фото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области

19-летний тоболяк без водительского удостоверения приехал на теоретический экзамен в ГИБДД за рулем автомобиля с фальшивыми государственными номерами. Подложные номера с тремя семерками нарушитель повесил ради красоты, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Молодой человек не сдал экзамен. Также автоинспекторы отстранили его от управления автомобилем ВАЗ-2107. Его привлекли к административной ответственности за езду без водительских прав и за подложные госномера на автомобиле.

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# ГИБДД Тюменской области , экзамен

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