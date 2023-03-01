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Стипендию имени Ирины Антоновой учредили в России для студентов-искусствоведов

Общество, 13:42 21 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стипендии имени выдающегося ученого-искусствоведа, внесшего большой вклад в развитие российской культуры и музейного дела, Ирины Антоновой утвердило правительство РФ. Вознаграждение будут присуждать ежегодно, начиная с 1 сентября, на 12 месяцев.

Размер стипендии составит 15 тысяч рублей ежемесячно. Претендовать на нее смогут студенты очной формы обучения по направлениям: музеология и охрана объектов культурного и природного наследия (12 стипендий), история искусств (одна стипендия).

"Кандидатов на получение стипендии будут выдвигать ученые советы вузов. Решение о стипендиатах примет Минкультуры по результатам конкурсного отбора. Объявление о начале его проведения будет опубликовано на официальном сайте министерства", - рассказали в кабмине.

Ирина Антонова (1922–2020) – доктор искусствоведения, академик Российской академии образования и Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат двух государственных премий. Под ее руководством Пушкинский музей стал одним из главных культурных центров страны и завоевал широкое международное признание.

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# музей , Правительство РФ , стипендии

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