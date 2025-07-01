Конкурс лучших практик реабилитации инвалидов стартовал в Тюменской области
Конкурс лучших практик по реабилитации инвалидов и ранней помощи семьям с детьми до трех лет стартовал в Тюменской области. Организаторы уже принимают заявки от специалистов государственных и частных организаций, сообщает инфоцентр регионального правительства.
Проекты победителей и лауреатов будут включены в региональный Реестр лучших практик "#ПРОФвозМОЖНОсти" на официальном сайте координатора конкурса, а также опубликованы в печатной и в электронной версии сборника.
Положение и необходимые документы — здесь.
Подать заявку можно до 30 августа.