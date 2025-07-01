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Конкурс лучших практик реабилитации инвалидов стартовал в Тюменской области

Общество, 18:45 17 июля 2025

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Конкурс лучших практик по реабилитации инвалидов и ранней помощи семьям с детьми до трех лет стартовал в Тюменской области. Организаторы уже принимают заявки от специалистов государственных и частных организаций, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Проекты победителей и лауреатов будут включены в региональный Реестр лучших практик "#ПРОФвозМОЖНОсти" на официальном сайте координатора конкурса, а также опубликованы в печатной и в электронной версии сборника.

Положение и необходимые документы — здесь.

Подать заявку можно до 30 августа.

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# инвалиды , социальная поддержка

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