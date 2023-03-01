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Перспективный рынок коммерческой недвижимости Тюменской области презентуют в Москве

Экономика, 18:37 20 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

IV Всероссийский форум "Лучшие продуктовые решения и тренды коммерческой недвижимости" проходит в Москве 20 и 21 марта. Перспективный рынок коммерческой недвижимости Тюменской области презентует гендиректор регионального агентства инфраструктурного развития Ольга Романец.

"Выступаю на форуме по развитию городов и буду рассказывать про перспективный и растущий рынок складской и индустриальной недвижимости в Тюменской области. Надеюсь, что инвесторы, которые здесь присутствуют, смогут найти точки интереса в нашем регионе", - сказала она.

Форум объединяет девелоперов, банкиров и других участников отрасли. Это место получения информации о главных трендах и интересном опыте создания проектов коммерческой недвижимости в формате кейсовых докладов: офисы, коворкинги, ТРЦ, ТПУ, МФК, проекты редевелопмента, склады и индустриальная недвижимость.

Форум является площадкой для проведения мероприятий разного уровня: профессиональных сессий по стратегии, продукту, разбору кейсов, авторских туров.

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# Агентство инфраструктурного развития , недвижимость , Ольга Романец

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