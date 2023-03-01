Более 1 тыс. 500 человек соберет региональная Никольская книжная ярмарка в Ишиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более полутора тысяч человек и не менее 10 библиотек станут участниками региональной Никольской книжной ярмарки в Ишиме, которая пройдет в июне 2023 года. На поддержку проекта-победителя первого в этому году конкурса президентского фонда культурных инициатив выделен грант в размере почти 500 тыс. рублей.

Об том корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила главный библиотекарь Центральной модельной библиотеки Ишима, куратор проекта "Региональная Никольская книжная ярмарка" Анна Сигуева.

По ее словам, Ишим с самого основания славился ярмарками, в первую очередь, Никольской. Она была не только центром торговли, но и главным культурным и просветительским событием. Во время торга там проводились различные учебные курсы, гастролирующие труппы давали спектакли, концерты и цирковые представления. На ярмарке можно было приобрести модные новинки: одежду, книги, ноты.

Анна Сигуева рассказала, что Ишим и сейчас продолжает старинные традиции. Пять лет назад новую жизнь обрела Никольская книжная ярмарка, которая в 2023 году пройдет в городе в четвертый раз. Коллектив авторов решил сделать ее более масштабной, потому что получил положительный отклик участников.

"Мы заручились согласием десяти библиотек муниципалитетов Тюменской области. Возможно, партнеров будет больше. Те, кто не сможет присутствовать очно, примет участие в ярмарке онлайн", - пояснила библиотекарь.

Событие является площадкой для общения библиотекарей региона и издателей, горожан и известных авторов. В их числе - победители Международной литературной премии им. Петра Ершова за произведения для детей и юношества.

Ярмарка пройдет на трех локациях. На площадке у нового Дворца культуры организаторы расположат палатки книгоиздателей и тематические зоны. Центром притяжения для детской аудитории станет стилизованная изба-читальня по мотивам любимых сказок. Остальные смогут ознакомиться с книжными новинками и стать участниками интерактивов.

В Центральной модельной библиотеке Ишима организуют пространство для обмена опытом в области библиотечных инноваций. Участники мероприятия пообщаются очно и онлайн.

Гости третьей локации станут героями телемоста с членами ТРО Союза писателей Тюменской области на базе модельной библиотеки им. А.И. Васильева. Участники обсудят вопросы популяризации регионального литературного краеведения.

Добавим, что библиотекари запустят фотоквиз, популярный формат среди молодежной аудитории. Он будет посвящен еще одному, уже реализованному в Ишиме проекту "Литературные улицы". Участники получат маршрутный лист с вопросами. Ответами на них станут фотографии, сделанные на местах, о которых спрашивается. К примеру, на какой улице расположена памятная доска с рельефным портретом великого классика и с надписью: "На этом месте стоял дом, в котором (4)17 мая 1890 года, проездом на остров Сахалин, останавливался Чехов Антон Павлович (1860 — 1904). Великий русский писатель".

Инна Кондрашкина