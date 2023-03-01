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Ход реставрации трех памятников архитектуры проверили в Тюмени

Общество, 11:52 21 марта 2023

страница Руслана Кухарука ВКонтакте | Фото: страница Руслана Кухарука ВКонтакте

Ход реставрации водонапорной башни на ул. Орджоникидзе, дома Ф.З. Рубцовой на ул. Дзержинского и дома И.С. Замятина на ул. Первомайской оценили специалисты комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области и глава Тюмени Руслан Кухарук. Об итогах рабочего объезда памятников архитектуры он рассказал в своих социальных сетях.

В водонапорной башне проведены все демонтажные работы, с потеплением начнется восстановление кирпичной кладки. На первом ярусе башни раскрыты заложенные оконные проемы, и он принял первоначальный вид.

"Мы договорились, что старинная кладка будет максимально сохранена, это позволит детям, которые будут заниматься в центре "Дзержинец", и всем посетителям видеть особенности строения и оценить мастерство зодчих столетней давности", — отметил Руслан Кухарук.

В доме Ф.З. Рубцовой, где работы ведутся с июля 2022 года, сделан фундамент и установлен сруб, идет монтаж коммуникаций и обустройство крыши. В отреставрированном памятнике планируют разместить выставочные экспозиции мастерской деревянного зодчества с интерактивными элементами.

В доме И.С. Замятина, реконструкция которого ведется за счет частных инвестиций, выполняются работы по установке кровли, восстановлению частично утраченной кирпичной кладки, монтажу окон и бетонные работы. По замечанию специалистов, объект готов на 60%. Работы по благоустройству прилегающей территории начнутся летом.

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# реставрация

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