Трое тюменских спортсменов завоевали награды на Кубке России по борьбе на поясах

| Фото: городелабуга.рф | Фото: городелабуга.рф

Трое тюменских спортсменов вернулись с Кубка России по борьбе на поясах, который прошел в Елабуге, с наградами. Призовые места заняли кандидаты в мастера спорта Рим Нафиков, Денис Хамитов, Зинфир Мингазов.

Об этом рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" президент Федераци по борьбе на поясах Тюменской области Жанарбек Кодоев. Кубок России среди мужчин и женщин проходил в Татарстане с 15 по 18 марта. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из разных регионов страны.

11 апреля тюменские спортсмены выступят на турнире по корэшу в Сургуте. Туда из региона поедут четверо представителей.