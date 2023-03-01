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Трое тюменских спортсменов завоевали награды на Кубке России по борьбе на поясах

Спорт, 11:41 21 марта 2023

городелабуга.рф | Фото: городелабуга.рф

Трое тюменских спортсменов вернулись с Кубка России по борьбе на поясах, который прошел в Елабуге, с наградами. Призовые места заняли кандидаты в мастера спорта Рим Нафиков, Денис Хамитов, Зинфир Мингазов.

Об этом рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" президент Федераци по борьбе на поясах Тюменской области Жанарбек Кодоев. Кубок России среди мужчин и женщин проходил в Татарстане с 15 по 18 марта. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из разных регионов страны.

11 апреля тюменские спортсмены выступят на турнире по корэшу в Сургуте. Туда из региона поедут четверо представителей.

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# корэш , кубок России

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