  • 22 марта 202322.03.2023среда
  • USD76,8373
    EUR82,5428
  • В Тюмени 5..7 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Для участников IV Градостроительного форума проведут экскурсию по объектам малоэтажной застройки

Общество, 10:57 22 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсию по объектам малоэтажной застройки проведут для участников IV Градостроительного форума-выставки 22 марта с 13 до 17 часов. Автобусы по направлениям отходят от Выставочного комплекса в 13 часов, количество мест ограничено, сообщает ГУС Тюменской области.

Гостям покажут загородные поселки: Казарово, Березняки, Решетникова, Воронинские горки – участки, готовые дома, а также жилой район смешанной застройки "Ритмы". Запись на экскурсию на секции "Развитие регионального рынка малоэтажного домостроения: тренды и проблемы, итоги и перспективы".

С 13 до 14 часов в Выставочном зале на первом этаже начнется пленарное заседание "Развитие социальной инфраструктуры V Заречного микрорайона в Тюмени". Организатор - группа компаний "ИНКО и К".

Форум завершится 23 марта. Подробная программа размещена на официальном сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставочный комплекс , Градостроительный форум , малоэтажная застройка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:08 22.03.2023Тюменский завод вездеходной техники отправил три болотохода для саперного батальона в зону СВО
12:58 22.03.2023В Тюменской области цены на яйца снизились за счет наращивания мощностей Боровской птицефабрики
12:47 22.03.2023В Тюменской области закрывают ледовые переправы
12:14 22.03.2023Готовность Тюмени к пожароопасному периоду оценят до 30 апреля