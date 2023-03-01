Для участников IV Градостроительного форума проведут экскурсию по объектам малоэтажной застройки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсию по объектам малоэтажной застройки проведут для участников IV Градостроительного форума-выставки 22 марта с 13 до 17 часов. Автобусы по направлениям отходят от Выставочного комплекса в 13 часов, количество мест ограничено, сообщает ГУС Тюменской области.

Гостям покажут загородные поселки: Казарово, Березняки, Решетникова, Воронинские горки – участки, готовые дома, а также жилой район смешанной застройки "Ритмы". Запись на экскурсию на секции "Развитие регионального рынка малоэтажного домостроения: тренды и проблемы, итоги и перспективы".

С 13 до 14 часов в Выставочном зале на первом этаже начнется пленарное заседание "Развитие социальной инфраструктуры V Заречного микрорайона в Тюмени". Организатор - группа компаний "ИНКО и К".

Форум завершится 23 марта. Подробная программа размещена на официальном сайте.