Готовность Тюмени к пожароопасному периоду оценят до 30 апреля

Оценка готовности различных объектов и территорий Тюмени к пожароопасному периоду будет завершена до 30 апреля. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тюмени Главного управления МЧС России по Тюменской области Николай Черкасов.

"К предстоящему пожароопасному периоду мы начали готовиться ещё прошлым летом, - пояснил он. - Проанализировав ситуацию, заранее подготовили перечень минерализованных полос, которые городские учреждения начали обновлять уже осенью".

Обеспечить пожарную безопасность, по его словам, можно только комплексными, проверенными временем мерами. Это устройство противопожарных барьеров, предупреждение сжигания сухой травы и мусора, очистка территорий от сухой травы, обеспечение готовности источников наружного противопожарного водоснабжения к тушению пожаров, обеспечение резервов людей и техники на реагирование при ландшафтных пожарах.

Кроме того, в этом году будет продолжена работа по выставлению постов МЧС в местах, где фиксируется высокий риск распространения пожаров. Опробованный в прошлом году метод показал свою результативность.

Нарушение требований пожарной безопасности повлечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тыс. рублей, на должностных лиц – от 20 до 30 тыс. рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 40 до 60 тыс. рублей, на юридических лиц – от 300 до 400 тыс. рублей.

Нарушение требований пожарной безопасности, совершённое в условиях особого противопожарного режима, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тыс. рублей, на должностных лиц – от 30 до 60 тыс. рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 60 до 80 тыс. рублей, на юридических лиц – 400 до 800 тыс. рублей.









