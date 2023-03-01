В Тюмени мужчина задушил жену во время пьяной ссоры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело возбуждено в отношении 54-летнего жителя города Тюмени. Он обвиняется в убийстве, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 18 марта 2023 года 54-летний обвиняемый после совместного распития алкоголя со своей 58-летней супругой в квартире дома, расположенного по ул. Барнаульской в Тюмени, во время ссоры задушил её руками. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Проводится комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.