Владельцы ресторанов и кафе могут оборудовать площадку для летних кафе без дополнительных процедур

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перечень объектов, для размещения которых не нужно оформлять право собственности на участок, расширило правительство РФ. В него вошли: веранды для обустройства уличных кафе, площадки для размещения строительной техники и материалов при текущем или капитальном ремонте зданий.

По информации кабмина, владельцы ресторанов или кафе могут оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур. Это станет возможно при условии, что земля под новыми посадочными местами находится в государственной или муниципальной собственности и ранее не была предоставлена под другие цели.

Мера позволит поддержать предпринимателей, работающих в сфере общественного питания, а владельцам зданий поможет быстрее проводить капитальный или текущий ремонт.