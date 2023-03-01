День открытых дверей для школьников проведут в Институте химии ТюмГУ

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Будущих абитуриентов приглашают на день открытых дверей в Институт химии ТюмГУ, который пройдет 25 марта. Для школьников организуют презентацию института и направлений подготовки, рассказ об обучении, правилах приема, студенческой жизни и перспективах трудоустройства, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Выпускники успешно трудоустраиваются на промышленные предприятия, в научно-исследовательские институты и организации, аналитические центры и лаборатории; в учреждения и организации нефтегазовой отрасли; занимаются разработками и исследованиями в области химии окружающей среды, химической экспертизы и экологической безопасности продуктов питания", - сказала директор Института химии Татьяна Кремлева.

Школьники смогут посетить научно-исследовательские лаборатории, где их встретят как опытные исследователи, так и молодые сотрудники. При Институте есть центр коллективного пользования "Рациональное природопользование и физико-химические исследования", сектор нефтепромысловой химии, лаборатория экологических исследований, лаборатории катализа и лаборатории синтеза биоактивных веществ.

Встреча с абитуриентами состоится 25 марта по адресу: ул. Перекопская, 15а, ауд. 111. Начало - в 12 часов.

Добавим, в 2023 году в Институте химии на направление бакалавриата есть 55 бюджетных мест.