Мастер-класс по детской отологии для тюменских студентов-медиков провел ученый из Москвы

| Фото: tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

Мастер-класс и конференция по детской отологии прошли на базе детского ЛОР-отделения Областной клинической больницы № 2 Тюмени под руководством доцента кафедры оториноларингологии ТМУ, кандидата медицинских наук Надежды Кузнецовой.

Участниками стали более 50 студентов и ординаторов университета, врачей тюменских клиник. Опытом с коллегами поделился ведущий отохирург, доцент кафедры детской оториноларингологии РМАНПО Москвы, кандидат медицинских наук Олег Наумов.

В операционной транслировались операции по выполнению тимпанопластики с применением эндоскопического контроля у детей с хроническими отитами и холестеатомой. На конференции подробно освещались вопросы анатомии, особенности слуховых нарушений у детей с патологией среднего уха, основы КТ-диагностики и возможности хирургического лечения.

Сотрудничество РМАНПО Москва и ТМУ реализуется в рамках проекта "Приоритет 2030", сообщает вуз.