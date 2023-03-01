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Мастер-класс по детской отологии для тюменских студентов-медиков провел ученый из Москвы

Общество, 17:24 22 марта 2023

tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

Мастер-класс и конференция по детской отологии прошли на базе детского ЛОР-отделения Областной клинической больницы № 2 Тюмени под руководством доцента кафедры оториноларингологии ТМУ, кандидата медицинских наук Надежды Кузнецовой.

Участниками стали более 50 студентов и ординаторов университета, врачей тюменских клиник. Опытом с коллегами поделился ведущий отохирург, доцент кафедры детской оториноларингологии РМАНПО Москвы, кандидат медицинских наук Олег Наумов.

В операционной транслировались операции по выполнению тимпанопластики с применением эндоскопического контроля у детей с хроническими отитами и холестеатомой. На конференции подробно освещались вопросы анатомии, особенности слуховых нарушений у детей с патологией среднего уха, основы КТ-диагностики и возможности хирургического лечения.

Сотрудничество РМАНПО Москва и ТМУ реализуется в рамках проекта "Приоритет 2030", сообщает вуз.

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# Тюменский медицинский университет

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