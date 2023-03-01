Домовую резьбу в Исетском районе изучат юные краеведы

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Декор домовой резьбы в селе Исетское Тюменской области изучат участники экспедиции "Околица" 26 марта. В экспедицию отправятся школьники из краеведческих объединений Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Тюменского и Армизонского районов.

Накануне поездки в село Исетское ребят ждут практические занятия по теме и экскурсия "Объекты деревянной архитектуры исторического центра Тюмени". В селе Исетское школьники посетят местный краеведческий музей, а также опишут и зафиксируют особенности деревянных памятников историко-культурного наследия.

Итоговые материалы по следам экспедиции юные краеведы представят 12 апреля в центре туризма и краеведения ДТиС "Пионер", сообщили организаторы.