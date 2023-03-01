Александр Моор высоко оценил реализацию в Тюменской области нацпроекта "Культура"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области около семи тысяч человек трудятся в сфере культуры. Благодаря увлечённости своим делом регион добивается высокого признания на федеральном уровне. Успешно реализуется нацпроект "Культура", открываются новые культурные центры, виртуальные концертные залы, обновляются кинозалы, музеи, появляются модельные библиотеки.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем видеообращении к работникам культуры в ДК "Нефтяник" на отраслевом совещании накануне их профессионального праздника, который отмечается 25 марта.

"Уверен, что ваш постоянный творческий поиск и в дальнейшем будет направлен на сохранение и приумножение лучших культурных традиций, развитие искусства, объединение и гармонизацию общества. Искренне благодарю вас за мастерство и преданность профессии, желаю праздничного настроения, успехов, здоровья, благополучия и удачи", - пожелал глава региона.

Национальный проект "Культура" реализуется в стране с 2019 года, рассчитан до 2024 года. По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, все мероприятия нацпроекта уже определены.

"В каждом блоке региональной составляющей - "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" - содержится около 20 показателей. По каждому из них есть параметры, которые утверждены в паспортах. Это касается ремонта и строительства объектов культуры, создание модельных библиотек, кинозалов, обеспечение музыкальными инструментами ДШИ, проведение большого числа фестивалей и конкурсов, повышение квалификации сотрудников. Также оцифровка книжных памятников, открытие ВКЗ", - сказала Майер.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Приводя примеры достижений Тюменской области в реализации нацпроекта, она отметила, что по реализации проекта "Пушкинская карта" Тюменская область входит в топ-20 по выполнению плана продаж и занимает 11 место.

За фестиваль "Лето в Тобольском кремле" регион удостоился национальной премии Russian Еvent Аwards". Тюменская область стала активными участниками федерального проекта "Музейные маршруты России".

"Растёт популярность фестиваля "Алябьевская осень", в 2022 году он прошёл в 32 раз. Включил 10 крупных концертов и собрал более четырех тысяч зрителей. Ежегодно в рамках регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов мы объединяем более 150 коллективов различных творческих направлений. На весь регион "прогремели" с "Гармонией", собрав на одной сцене 250 гармонистов", - напомнила Елена Майер.

Тюменский филармонический оркестр под управлением главного дирижёра и худрука Юрия Медяника входит в число лучших в России, они успели выступить в "Зарядье" и "Мариинке". Регион впервые получил "Золотую маску" за мюзикл "Семейка Аддамс", Тюменский драмтеатр активно гастролировал с ним по стране и собирал овации. Тюменский театр кукол стал обладателем Гран-при II Всероссийского фестиваля "Зазеркалье".

Доступность культуры обеспечивается различными способами, в том числе благодаря внедрению виртуальных концертных залов. Они есть в каждом муниципалитете Тюменской области, всего их 32. В 2022 году в них прошло более 1 тыс. 400 трансляций, которые посетили 60 тысяч человек.

В 2023 году за счет средств федерального бюджета откроется еще один ВКЗ в Заводоуковском городском округе.

"Более 28,5 миллионов посещений зафиксировали учреждения региона по итогам прошлого года. Это почти на четыре миллиона больше, чем в допандемийном 2019 году. Планируя дальнейшую деятельность по реализации нацпроекта, отмечу, что наша задача – то, что уже сделано, сохранить и приумножить, а главное – наполнить смыслами, сохраняя при этом ориентир на выполнение госпрограммы и культурной политики Российской Федерации", - подытожила Елена Майер.

Анжела Лебедева