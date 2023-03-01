На пожаре в Тюмени погибли двое подростков

| Фото: Следственное управление СК РФ по Тюменской области | Фото: Следственное управление СК РФ по Тюменской области

Уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара по ул. Янтарной в Тюмени возбудили следователи регионального управления СК РФ, сообщает ведомство.

21 марта около 19 часов в бане, расположенной во дворе частного дома, произошел пожар. В момент возгорания в ней находились дети, одни, без взрослых. По сообщению соседей, отец одного из мальчиков вернулся домой и обнаружил детей в горящей бане в бессознательном состоянии. Получив ожоги, он попытался спасти подростков, вытащив их из пожара. Все трое с ожогами были госпитализированы, но, несмотря на усилия врачей, дети скончались через непродолжительное время. Мужчине оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают следователи СКР. Они провели осмотр, допрашивают свидетелей произошедшей трагедии, идут соответствующие делу экспертизы.

Комментарий старшего помощника руководителя следственного управления (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) СК России по Тюменской области Людмилы Галстян