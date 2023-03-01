Коллектор в районе Гилевской рощи в Тюмени запустили после реконструкции

| Фото: ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: ООО "Тюмень Водоканал"

Новый коллектор большого диаметром 1 тыс. 400 мм запустили в в эксплуатацию в районе Гилевской рощи после реконструкции, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Две трубы протяженностью более трех км являются одной из основных магистралей водоотведения областного центра, они транспортируют до 2/3 сточных вод, поступающих от города и Тюменского района.

Работы начались в ноябре 2021 года и проходили в несколько этапов. Сейчас коллектор работает в штатном режиме. Новые трубы выполнены из прочных полимеров с гарантийным сроком эксплуатации не менее 50 лет.

Как отметил главный инженер "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский, в ходе реконструкции была увеличена пропускная способность сетей, а экологический парк защищен от подтопления на десятилетия.

Новые трубопроводы прокладывали в стесненных условиях между парком и режимным объектом вблизи старых сетей, где строительство возможно лишь открытом способом. Как только установится сухая погода, строители восстановят благоустройство.