В Тюмени произошло обрушение канализационного коллектора в Гилевской роще

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Обрушение одного из канализационных коллекторов произошло в Гилевской роще Тюмени 11 марта. Коммунальную аварию устраняют сотрудники водоканала.

Как рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" пресс-секретарь "Росводоканал Тюмень" Ирина Айданова, в настоящее время рабочие делают все возможное, чтобы избежать отключений водоснабжения.

Возможной причиной аварии стали подвижки грунта из-за рекордного в 2021 году промерзания почвы.

Николай Ступников