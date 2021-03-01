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В Тюмени произошло обрушение канализационного коллектора в Гилевской роще

Общество, 11:59 11 марта 2021

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Обрушение одного из канализационных коллекторов произошло в Гилевской роще Тюмени 11 марта. Коммунальную аварию устраняют сотрудники водоканала.

Как рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" пресс-секретарь "Росводоканал Тюмень" Ирина Айданова, в настоящее время рабочие делают все возможное, чтобы избежать отключений водоснабжения.

Возможной причиной аварии стали подвижки грунта из-за рекордного в 2021 году промерзания почвы.

Николай Ступников

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# Гилевская роща , канализация , Росводоканал

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