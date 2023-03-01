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Специалисты Красного Креста в Тюменской области навестят маленьких пациентов фтизиопульмонологического центра

Общество, 14:35 24 марта 2023

Российский Красный Крест во ВКонтакте | Фото: Российский Красный Крест во ВКонтакте

Тюменское региональное отделение Российского Красного Креста (РКК) – старейшей гуманитарной организации России – проведет для 60 детей с туберкулезом тематическое мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Профилактика туберкулеза является одним из главных федеральных направлений Российского Красного Креста. С 22 по 25 марта в 55 регионах страны специалисты организации проводят среди населения просветительскую работу: лекции, семинары, мастер-классы, тематические вечера, кинопоказы.

Специалисты Тюменского реготделения РКК 24 марта посетят 60 подопечных детского отделения Областного клинического фтизиопульмонологического центра. Ребятам в возрасте от 8 до 16 лет, находящимся на стационарном лечении, расскажут о работе Российского Красного Креста, покажут фильм об организации, подарят канцелярские принадлежности и сувенирную продукцию с атрибутикой РКК.

По итогам встречи ребятам предложат нарисовать свои ассоциации с Российским Красным Крестом, а позже организуют выставку детского рисунка "Повсюду и для всех!".

"Мы стараемся всячески поддержать ребят, которые проходят лечение туберкулеза и реабилитацию. Важно, чтобы дети не чувствовали себя социально изолированными и проходили терапию в комфортных условиях. Творческое задание поможет ребятам отвлечься от долговременного пребывания в медицинском учреждении", – поделился председатель Тюменского реготделения РКК Михаил Морозов.

Кроме того, в дни акции в учебных заведениях Тюменской области специалисты Российского Красного Креста расскажут о профилактике туберкулеза, способах передачи и лечения заболевания.

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# дети , Красный крест , туберкулез

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