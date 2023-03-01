Креативные индустрии и связь поколений: тюменцы рассуждали о сохранении культурного кода в создаваемой продукции

| Фото: vashkover.ru | Фото: vashkover.ru

Креативные индустрии и связь поколений - тема для обсуждения в лектории, который прошел в Тюмени в музее им. Словцова 23 марта. Предприниматели, модельеры, дизайнеры, издатели рассуждали о том, как работать с выпускаемым продуктом, опираясь на историческое наследие.

"Мир меняется, сложно адаптировать продукт под требования времени. Сложней тем, кто занимается традиционным производством. Об этом и будем говорить сегодня – пути выхода бизнеса из кризиса, поиск новых решений. Поговорим о том, как культура влияет на экономику и обратно", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий, организатор лектория Алексей Краев.

Коммерческий директор бренда "Сибирский ковер" Александр Соболев считает, что ковры, которые собственноручно создают ишимские мастерицы, прямое отражение культурного кода Тюменской области. На предприятии умеют отвечать на современные вызовы: помимо традиционного ковроткачества выпускают эксклюзивные вещи.

"Мы не ограничены в дизайне. Можем сделать любой рисунок. Выполняем индивидуальные заказы: портреты, детские рисунки переносим с бумаги на ковер. Делаем также изделия по эскизу картин. Покупателей это привлекает – они могут купить часть истории", - говорит Александр.

При этом в плане продвижения уникального продукта, а, к примеру, ковер размером два на три метра трое мастериц создают три месяца, помогает только прямое общение продавца и покупателя. Обычные инструменты маркетинга – реклама в соцсетях - не подходят, отметил коммерческий директор бренда "Сибирский ковер".

"В большинстве своем – это прямые продажи, сарафанное радио, знакомство с потенциальными покупателями. В прошлом году проехали по нескольким городам, познакомили дизайнеров с нашим продуктом, его особенностями. Рассказали, что это полностью ручная работа. Также нам помогает в продвижение то, что наши тюменские ковер представлены в московском ГУМе", - сказал Александр Соболев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Объект способен сам себя продвигать, уверена директор по развитию ресторанной компании "МаксиМ" Марина Филиппова. Компания стала обладателем Водокачки на набережной Туры. Некоторое время в бывшей насосной станции, которая была построена в 1864 году, находилось креативное пространство. Работа по организации общепита началась. Название объекта, его основа, местоположение – все взято в основу реализации нового креативного проекта.

"Мы будем продавать то, что льется – это бар с кранами с большим числом различных напитков. Мы запустим фудтрак, который будет ездить по набережной, при этом каждый день в меню будут тематические блюда", - поделилась Марина Филиппова.

В Тюмени есть примеры предпринимателей сферы креативных индустрий, которые пытаются сохранить, передать значение культурного кода места, где они живут, считает Алексей Краев. Важно – поддержать их в этом желании.

"Мы очень надеемся на то, что люди, которые пришли на лекцию, больше обратят внимание на то, что создается в Тюмени, в регионе. У нас есть реальные крутые "золотые жилы". Нужно помочь им стать более известными. Мы хотим показать, что, обучаясь креативным профессиям, можно быть востребованным и успешным. Создавать что-то своими руками – это интересно и полезно всем", - подытожил гендиректор ТАРКИ.

Узнать о работе лекториях, проектах креативных тюменцев можно по ссылке.

Анжела Лебедева