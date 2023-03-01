  • 25 марта 202325.03.2023суббота
  • USD76,4479
    EUR82,3923
  • В Тюмени 8..10 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На развитие проектов тюменцы могут получить до 100 тысяч рублей

Общество, 13:44 25 марта 2023

Мультицентр «Моя территория» | Фото: Мультицентр «Моя территория»

До 100 тыс. рублей могут получить тюменцы на развитие своего проекта. В областном центре стартовала первая волна конкурса молодежных инициатив "Моя идея".

Участники пройдут интенсив и представят свои проекты экспертам. Победители получат ресурсную поддержку на реализацию инициативы.

Подать заявку можно до 17 апреля. Присоединиться могут жители Тюмени и юга области от 14 до 35 лет, которые только начинают путь в сфере социального проектирования.

Представить свой проект можно в одном из направлений: добровольчество и благотворительность, творчество и креативные индустрии, финансовая грамотность, развитие студенческой среды, образование и наука, патриотическое воспитание и других.

Программа пройдет в онлайн и офлайн формате. На площадке мультицентра "Моя территория" в Тюмени состоятся брифинг и интенсив.

Участники узнают, как вести документацию и составлять сметы, разберут вместе с экспертом важные пункты положения и паспорта проекта.

Аналогичная встреча пройдет для жителей юга Тюменской области. 22 апреля состоится очная защита инициатив и подведение итогов конкурса в мультицентрах "Моя территория" в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

Подать заявку на участие можно до 17 апреля включительно. Для этого нужно заполнить заявку на сайте мояидея72.рф, пишет КП-Тюмень

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Моя идея

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:06 25.03.2023Александр Моор поздравил с юбилеем Тюменский драматический театр
13:44 25.03.2023На развитие проектов тюменцы могут получить до 100 тысяч рублей
13:31 25.03.2023Врачи Медицинского города 10 лет помогают жить полноценной жизнью тюменцу с четвертой стадией рака легких
12:47 25.03.2023Тюменцы убрали с улиц незаконную рекламу наркотических средств