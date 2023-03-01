Тюменцам рассказали о льготах для участников спецоперации

| Фото: Минобороны РФ | Фото: Минобороны РФ

Статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы получает каждый участник спецоперации. Также дополнительные меры социальной поддержки военнослужащих и членов их семей принимаются на региональном уровне.

Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Тюмени капитан Алексей Колчин.

"В их число входят, например, кредитные и налоговые каникулы, право на обучение детей в вузах на бюджетных местах и на бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях. Для ветеранов боевых действий реализуется социальная программа адаптации и реабилитации, включающая трудоустройство и предоставление жилья", - сообщил он.

На службу по контракту принимают с 18 до 50 лет, в исключительных случаях он может быть заключен с гражданами до 60 лет, имеющими специальности водителя или механика-водителя. При этом кандидат должен быть годен по состоянию здоровья и не состоять на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

Контракт заключается как минимум на год. После двадцати лет службы военнослужащий имеет право выйти на пенсию. Телефоны для справок: 8 (3452) 79-19-05, 117.