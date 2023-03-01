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В Ишиме семь семей отметили новоселье благодаря региональной поддержке

Экономика, 13:29 27 марта 2023

скриншот видео | Фото: скриншот видео

Семь семей отметили новоселье в Ишиме благодаря реализации региональной программы предоставления жилья малоимущим гражданам. Ключи от квартир в новостройках по адресам: Московская, 25 и Григорова, 26 им вручил глава города Федор Шишкин.

В своем Telegram-канале он написал, что эти семьи стояли в очереди почти 20 лет. За счет региональной программы в 2022 году удалось приобрести для них новые квартиры, оснащенные всем необходимым.

"Жители довольны таким приобретением - все квартиры новые двухкомнатные с ремонтом, плитой, сантехникой, счётчиками. Заходи, живи и радуйся!" - отметил глава Ишима.

В городе реализуют несколько программ предоставления жилья. В частности, из 79 молодых семей, имеющих право на жилищный сертификат, практически все их уже получили.

По социальному найму семь семей получили ключи от новых квартир, запланировано приобрести ещё две квартиры, добавил Федор Шишкин.

"Также в городе продвигается реализация и муниципальной программы по расселению аварийного и ветхого жилья. Искренне благодарю правительство региона и губернатора Тюменской области за то, что с помощью действующих программ наши жители решают свои жилищные вопросы", - сказал глава Ишима.

видео с ТГ-канала главы Ишима Федора Шишкина

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# жилье , молодые семьи , Федор Шишкин

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